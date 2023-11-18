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Эту смешную комедию Гайдая мало кто помнит: зато финны пересматривают регулярно

18 ноября 2023 06:30
Эту смешную комедию Гайдая мало кто помнит: зато финны пересматривают регулярно

Фильм незаслуженно обделен вниманием публики.

Леонид Гайдай за годы карьеры снял несколько десятков комедий, большая часть из которых до сих пор любима публикой. Его фильмы регулярно пересматривают, однако некоторые из работ оказались популярны лишь за границей.

Так, в 1980 году Гайдай вместе со своим финским коллегой Ристо Орко выпустил комедию «За спичками». В экранизации одноименной повести Альгота Унтола, который писал под псевдонимом Майю Лассила, снялись Евгений Леонов, Вячеслав Невинный, Галина Польских и другие прославленные артисты. Сюжет же строится вокруг финна Антти Ихалайнена, который в поисках спичек встречает старого друга Юсси Ватанена. И, будучи в приподнятом настроении, оба нарушают давний сухой закон, после чего начинаются их бурные приключения.

Комедию широкая публика почти не заметила. Премьера состоялась в Москве и в Хельсинки, но в Финляндии картина до сих пор любима зрителями. Публика отмечает легкое настроение ленты, а Гайдаю, как считают фанаты, удалось точно передать национальные черты финнов.

Фото: Igor Gnevashev, Russian Look/globallookpress.com, unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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