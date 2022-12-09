Эту скрытую деталь в картине «Место встречи изменить нельзя» увидели только самые внимательные

Детектив «Место встречи изменить нельзя» сразу же после премьеры оказался в списке классических картин советского экрана. Зрители не могли оторваться от напряженной истории, а фразы главных героев разбирали на цитаты. При этом мало кто обратил внимание на философскую идею, которую создатели провели через весь фильм.

Дело в том, что в сюжете регулярно поднимается тема рук. Говорящие фамилии героев, их фразы и выражения и даже оформление интерьеров. Практически в каждой сцене можно увидеть что-то, что будет связано прямо или косвенно именно с руками. И этому совпадению есть простое объяснение.

Как оказалось, режиссер Станислав Говорухин был уверен, что злодеяния в картине совершаются исключительно левой рукой, а справедливые поступки — только правой. Например, Жеглов подкидывает кошелек карманнику Кирпичу именно левой рукой. Это помогает зрителям понять, что авторы совсем не одобряют поведение главного героя.

Подобная философия прослеживается и в романе братьев Вайнеров, который взят за основу фильма. Но если в книге писатели лишь слегка затрагивают эту тему, то Говорухин в своем фильме использовал все художественные средства, чтобы донести до зрителя свою идею.