Эту шутку «Старых русских бабок» запретили на советском ТВ: актуальна до сих пор

Комедийный дуэт «Старые русские бабки» в лице Вадима Тонкова и Бориса Владимирова прославился не только яркими образами, но и злободневными темами, которые они не боялись поднимать на сцене перед тысячами зрителей. И если некоторые шутки цензоры разрешали выпустить в эфир, несмотря на их колкость, то часть из них запрещали.

Одна из подобных миниатюр оказалась посвящена повышению цен на алкогольную продукцию. Стоя на сцене, одна из бабок спрашивала другую, в чем разница химического состава водки и коньяка. На что та призналась, что помнит лишь формулу водки.

«Ты как была неуч, так и осталась: вода — это ты правильно сказала, аж два о. А коньяк — аж восемь двенадцать!» — парировала вторая героиня.

Шутка оказалась чересчур злободневной. Власти действительно регулярно поднимали цены на алкогольную продукцию. И, чтобы не привлекать лишний раз внимание к этой проблеме, цензоры предпочли вообще проигнорировать тему.