Эту шутку Гайдая современные россияне уже не смогут понять

Фильмы Леонида Гайдая настолько насыщены шутками, что иногда кажется, что только из комических ситуаций они и состоят. Но многие из них современному зрителю уже вряд ли будут понятны, потому что основаны на реалиях советской эпохи.

Одной из таких шуток стал номер такси из легендарной «Бриллиантовой руки». Почти все машины с шашечками в знаменитой комедии имели один и тот же автомобильный номер 28-70 ОГО.

Секрет заключался в следующем: перед деноминацией рубля, которая произошла в 1961 году, резко подорожал такой популярный в СССР продукт, как пол-литровая бутылка водки. После долгих лет продажи по цене в 21 рубль 20 копеек теперь она стала стоить сразу 28 рублей 70 копеек.

Неудивительно, что приходящие в магазин за «жидкой валютой» покупатели, увидев новую цену, зачастую восклицали: «28-70? Ого!» Так и появилась знаменитая гайдаевская шутка-отсылка. Но понять ее современный зритель уже вряд ли в состоянии, ведь реалии давным-давно изменились.