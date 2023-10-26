Эту серию «Ну, погоди!» не показали на весь СССР: что не так с «запрещенным» эпизодом

Массовый зрители знаком с 16 выпусками знаменитого детского сериала «Ну, погоди!». Однако создатели мультфильма не ограничились лишь основными сериями и на пике популярности выпустили четыре эпизода для киножурнала «Фитиль». Один из них вызвал такой большой скандал, что цензоры его запретили.

Так, в части «Руками не трогать» или «Стаканчики» в кадре появляется продукция стекольного завода. И она взрывается в руках героев из-за своего низкого качества, что приводит к травме Волка. Таким образом создатели высмеивали советскую продукцию, которая, по слухам, действительно могла лопнуть в руках из-за плохого качества и травмировать покупателей.

Однако чиновники совсем не оценили юмор киножурнала. После премьеры эпизод тут же запретили и положили на полку. И до сих пор его можно увидеть лишь в Интернете, но не на федеральных каналах.