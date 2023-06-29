Эту сцену в «Великолепном веке» снимали со слезами на глазах: рыдали даже мужчины

Эпизод до сих пор не оставляет зрителей равнодушными.

Сериал «Великолепный век» в течение нескольких сезонов радовал зрителей захватывающими историями, которые после каждой серии обсуждали поклонники во всех уголках Земли. Критики расхваливали сценаристов за умение заинтриговать публику, однако одному эпизоду удалось стать самым запоминающимся.

Так, ни зрители, ни даже сами создатели не могли спокойно воспринимать эпизод с казнью наследника Сулеймана Великого Мустафы, роль которого исполнил Мехмет Гюнсюр, и его ребенка, сына Мехмеда. Все члены съемочной группы не сдержали эмоций, когда работали над эпизодом. А по словам Халита Эргенча, экранного султана Сулеймана, сцена оказалась одной из самых сложных в его карьере.

«Когда я услышал, как Гюнсюр кричит „отец“, мне стало настолько больно в груди, что я не смог сдержать слез. Мне пришлось переиграть сцену», — рассказывал артист в одном из интервью.

Позже и зрители смогли оценить весь накал драматичного эпизода. Даже спустя годы фанаты признаются, что с трудом видят эту серию, потому что игра актеров и сама история не оставляет их равнодушными.