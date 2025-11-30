Меню
Эту сцену в «Операции "Ы"» мужчины не проматывают: она могла и не попасть в фильм – всему виной длинный язык Гайдая

30 ноября 2025 08:56
Эпизод, конечно, могли бы обыграть иначе, но не факт, что он был бы так хорош.

Некоторые сцены из кино умудряются с первых секунд полюбиться зрителю и запомниться на долгие годы. И порой так странно осознавать, что того или иного культового эпизода и вовсе могло не быть по ряду причин: отказали актеру, заменили реплику, переписали сценарий.

Именно такая судьба могла ждать один из самых обаятельных образов в советской комедии – Лиду из «Операции "Ы"». Та самая студентка в очках, чье появление в купальнике свело с ума всю мужскую половину зрителей.

Эту сцену в «Операции "Ы"» мужчины не проматывают: она могла и не попасть в фильм – всему виной длинный язык Гайдая

Но тот эпизод, который принес актрисе Наталье Селезневой всенародную любовь, едва не стоил ей роли. Все решилось на пробах. Молодая актриса пришла на встречу с режиссером Леонидом Гайдаем, ожидая творческого обсуждения.

Однако вместо этого она услышала неожиданную и обидную критику в адрес своей фигуры. По словам Селезневой, Гайдай позволил себе некий ехидный комментарий.

Эту сцену в «Операции "Ы"» мужчины не проматывают: она могла и не попасть в фильм – всему виной длинный язык Гайдая

Но сама актриса не растерялась. Не раздумывая, она приняла решение, которое многим показалось бы опрометчивым: собрала свои вещи и твердо заявила, что уходит в другую съемочную группу.

«Я сказала: “Да? Плохая фигура? Хорошо, ладно. Пойду в другую съемочную группу”. Надела платье, сказала “всего вам доброго” и ушла», – вспоминала Селезнева.

Эту сцену в «Операции "Ы"» мужчины не проматывают: она могла и не попасть в фильм – всему виной длинный язык Гайдая

Как позже вспоминала актриса, режиссер, видимо, искал в ней не только внешнее соответствие, но и особые человеческие качества – ту самую скромность и внутреннюю чистоту, которые нельзя сыграть. И ее искренняя реакция доказала, что он нашел нужного человека.

Так случайный конфликт помог создать один из самых светлых и узнаваемых женских образов в советском кино. А сцена в купальнике, снятая без намека на пошлость, стала классикой именно благодаря тому, что играла ее актриса с настоящим характером.

Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
