Эту сцену в «Джентльменах удачи» не замечали полвека: она раскрыла правду о судьбе героев

Комедию «Джентльмены удачи» по сей день пересматривают с удовольствием. Современные зрители обращают внимание на многие детали, которые раньше не замечали.

В одном из эпизодов в мужской туалет хочет войти один гражданин, однако там он видит своеобразных «дамочек». Примечательно, что на дверях помещения написано «Вход», а с обратной стороны красуется надпись «Выхода нет». Есть версия, что эту сцену снимали на киностудии. Вряд ли можно увидеть туалеты с такими надписями, а особенно в концертном зале. Также не исключено, что режиссер таким образом намекнул на дальнейшую судьбу персонажей.

Жизнь каждого героя уже сломана. У всех темное криминальное прошлое и беспросветное будущее. Косому невыносимо видеть своего успешного одноклассника, Хмыря «похоронили» собственные дети, а Василию Алибабаевичу грозит немалый тюремный срок. Фильм заканчивается хорошо, герои прощены и остаются на свободе. Однако дальнейшая судьба персонажей все же не вселяет надежду.