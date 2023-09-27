Эту русскую народную песню невозможно перевести на другие языки: иностранцы ее обожают

Среди русских народных песен особенного внимания достойна легендарная «Калинка». Эта композиция не совсем народная: у нее есть автор, композитор Иван Ларионов. Впервые его творение увидело свет в 1860 году на одном из любительских спектаклей в Саратове. Тогда вряд ли кто-то ожидал, что оно станет популярным не только на родине, но и за границей.

Славянская культура всегда вызывала повышенный интерес у иностранцев. Многие русские песни переведены на другие языки, но «Калинка» — случай отдельный. Не один профессиональный переводчик поломал об нее свои зубы, но успеха не добился никто.

Оказалась, что стихи Ларионова не поддаются переводу. Наибольшую сложность вызывает милое и трогательное «Ай, люли, люли, ай, люли, люли». Интересно, что особенно сильно любят жизнерадостный мотив футбольные фанаты. Для болельщиков знаменитого английского клуба «Челси» композиция давно стала неофициальным гимном.