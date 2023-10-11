Эту русскую актрису любят в Турции: сериал с красавицей считают лучше «Великолепного века»

Александра Никифорова начала свою карьеру в 2008 году. За годы творчества она приняла участие во многих успешных проектах, которые прославили ее в России. А не так давно звезде удалось прославиться и в Турции.

Дело в том, что Никифорова снялась в российско-турецком проекте «Султан моего сердца». В сериале она исполнила роль Анны, которая влюбляется в султана Махмуда II.

Зрители обеих стран остались в восторге от исторического шоу. Как отмечали фанаты, Никифоровой легко удалось передать сложный характер своей героини. А ее красота не оставила никого равнодушным.

«Фильм великолепный», «Александра — молодец, прекрасно сыграла», «Супер», — считают пользователи Сети.

Многие даже признались, что «Султан моего сердца» понравился им куда больше прославленного «Великолепного века». А причина такого успеха кроется как раз в игре Никифоровой.