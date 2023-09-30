Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эту российскую певицу признал даже Папа Римский: на родине ни во что не ставят

Эту российскую певицу признал даже Папа Римский: на родине ни во что не ставят

30 сентября 2023 20:15
Эту российскую певицу признал даже Папа Римский: на родине ни во что не ставят

Оперную диву обидели на одном из шоу.

Любимую певицу Папы Римского Светлану Касьян освистали на российском телевидении. Оперную исполнительницу, которую обожают по всему миру и которую даже удостоили рыцарского ордена за заслуги в искусстве впервые за всю историю Ватикана.

Однако журналисту Сергею Соседову дело до признания и успехов артистки не было, и он набросился на нее с критикой по время программы «Суперстар. Возвращение». Светлана Касьян спела в шоу дуэтом с Владом Сташевским композицию «Я не буду тебя больше ждать».

После чего Соседов, который вообще не должен был оценивать гостью передачи, разразился очередной скандальной тирадой, обвинив оперную диву и в скудном диапазоне, и в скучном исполнении. Он высказался на шоу, а после продолжил ругать Касьян на просторах интернета. Звезда не осталась в долгу и ответила журналисту, в пух и прах разбив его критику неоспоримыми аргументами и назвав его подзабытым скандалистом.

Эту российскую певицу признал даже Папа Римский: на родине ни во что не ставят
Фото: Legion-Media, соцсети
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше