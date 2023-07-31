Эту российскую балерину обожают американцы: шпагат лучше, чем у Волочковой

Всего за несколько лет Анастасия Волочкова превратилась из звезды балета в икону стыдного эпатажа. Сегодня над ее выходками потешается вся страна, а интернет-пользователи дали ей прозвище Женщина-шпагат.

К сожалению, в тени скандальной Волочковой остаются ее куда более успешные коллеги. Взять, к примеру, балерину Большого театра Аниту Пудикову. В России о ней знают далеко не все, а вот в Америке артистка снискала бешеную популярность.

Также Пудикова отлично знакома геймерам. Именно с балерины были списаны роботы-близняшки из известной игры Atomic Heart. Сестрички уже стали героинями многочисленных артов и интернет-мемов. Теперь многие уверены, что скоро молодая и красивая Пудикова по всем фронтам затмит уже потрепанную жизнью Волочкову. К тому же Анита демонстрирует потрясающую растяжку, о которой Анастасии приходится только мечтать.

Вот что пишут о восходящей звезде балета пользователи Сети: