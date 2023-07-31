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Эту российскую балерину обожают американцы: шпагат лучше, чем у Волочковой

31 июля 2023 14:00
Эту российскую балерину обожают американцы: шпагат лучше, чем у Волочковой

Скоро окончательно затмит скандальную артистку.

Всего за несколько лет Анастасия Волочкова превратилась из звезды балета в икону стыдного эпатажа. Сегодня над ее выходками потешается вся страна, а интернет-пользователи дали ей прозвище Женщина-шпагат.

К сожалению, в тени скандальной Волочковой остаются ее куда более успешные коллеги. Взять, к примеру, балерину Большого театра Аниту Пудикову. В России о ней знают далеко не все, а вот в Америке артистка снискала бешеную популярность.

Также Пудикова отлично знакома геймерам. Именно с балерины были списаны роботы-близняшки из известной игры Atomic Heart. Сестрички уже стали героинями многочисленных артов и интернет-мемов. Теперь многие уверены, что скоро молодая и красивая Пудикова по всем фронтам затмит уже потрепанную жизнью Волочкову. К тому же Анита демонстрирует потрясающую растяжку, о которой Анастасии приходится только мечтать.

Вот что пишут о восходящей звезде балета пользователи Сети:

«Завидуй, Волочкова!», «Красавицы-роботы устроили пожар в Интернете», «Волочкова не стояла и рядом».

Эту российскую балерину обожают американцы: шпагат лучше, чем у Волочковой

Фото: unsplash.com, @weather_travel_mosreg / youtube.com, Социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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