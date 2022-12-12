Эту россиянку стоило взять на замену Узерли: сходство с Хюррем поражает

Яна Беляева стала популярна в интернете и набрала большое количество подписчиков в TikTok благодаря сходству с Хюррем-султан, персонажем сериала «Великолепный век».

Девушка снимает видеоролики, в которых изображает Хюррем и произносит ее коронные фразы.

По профессии москвичка – визажист, поэтому с помощью грамотного макияжа она добилась убедительного сходства с Мерьем Узерли, исполнившей роль возлюбленной султана.

Свои образы Беляева тщательно продумывает: покупает платья, как из сериала, и подходящие аксессуары. Героиня обожает «Великолепный век», но по признанию Яны, ее любимый персонаж не Хюррем, а евнух Сюмбюль Ага. Косплеерша успела познакомиться и с самой Узерли – знаменитая актриса была рада увидеть девушку, так похожую на нее.