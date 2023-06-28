Эту россиянку называли самой страшной женщиной в мире, а она вышла замуж за красавца: посудите сами

Прежде на месте Вероники Зайцевой не хотела бы оказаться ни одна россиянка. В 2012 году ее снимки стали вирусными в Сети из-за внешности. Жительницу деревни под Витебском наградили званием самой некрасивой женщины в мире. На девушку, которой было всего 16 лет, хейтеры обрушились с жесткой травлей.

Зайцева стала главной героиней злобных мемов и вскоре перестала вести свою страницу, дабы не слушать едкие насмешки. Со временем злопыхатели утратили интерес к пропавшей с радаров Веронике.

Снова о ней заговорили после того, как на просторах интернета появилась фотография, на которой заметно похорошевшая Зайцева запечатлена в свадебном платье. Оказалось, россиянка вышла замуж, чем утерла нос хейтерам, твердившим, что ее с такими природными данными никто никогда не полюбит.

К тому же многих удивило, что Вероника очаровала настоящего красавца. Супруг Зайцевой — эффектный брюнет, который наверняка никогда не испытывал недостатка в женском внимании.