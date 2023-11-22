Эту романтическую сказку почти никто не видел: написали по книге-шедевру, снимались только звезды

Из чего складывается успех картины? Из привлекательной идеи, талантливого сценария, яркого актерского состава. Все это было в киноленте «Звездная пыль» 2007 года. Творение Мэттью Вона могло стать одной из лучших фэнтезийных картин нулевых, однако сегодня о ленте вспоминают нечасто.

Фильм рассказывает о необычной деревне, разделенной на две части. С одной стороны живут простые смертные, а с другой — сказочные существа: ведьмы, волшебные звезды. Пересекать стену нельзя, однако юноша по имени Тристан решается на такой шаг ради любимой девушки. Герой не знает, каких страшных созданий он впустит в свой мир...

В картине яркие и красочные спецэффекты, в основу сюжета лег одноименный роман популярного писателя Нила Геймана. Снялись в ленте известные голливудские актеры, среди которых Мишель Пфайффер, Роберт Де Ниро, Сиенна Миллер, Иэн Маккеллен. Однако все это не помогло фильму стать культовым.