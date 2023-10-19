Эту роль Збруева обожали миллионы: сам он плевался от одного упоминания о ней

Александр Збруев попал в кино в 1962 году. Его дебют в фильме «Мой младший брат» сразу стал успешным и обеспечил ему дальнейшую карьеру. А настоящую славу среди широкого зрителя актер получил благодаря картине 1973 года «Большая перемена».

В ленте он исполнил роль рабочего Григория Ганжи, девятиклассника вечерней школы. Образ оказался подходящим для Збруева: с присущим ему авантюризмом актер на экране отбывал 15 суток, помогал предотвратить аварию на производстве и задирал одноклассников.

Попадание было настолько точным, что на несколько лет за артистом закрепилось прозвище — Ганжа. Эту роль Збруева обожали миллионы зрителей, однако сам он не любил вспоминать о съемках в «Большой перемене».

После премьеры картины режиссеры готовы были предложить ему лишь похожие образы, но не видели его в других героях. Актеру пришлось много и усердно работать, чтобы, наконец, не ассоциироваться со взбалмошным персонажем и претендовать на что-то более серьезное.