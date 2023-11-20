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Эту роль Бодрову дали от безысходности: по итогу получился шедевр

20 ноября 2023 06:15
Эту роль Бодрову дали от безысходности: по итогу получился шедевр

Помогло счастливое стечение обстоятельств.

Покойный Сергей Бодров известен публике в первую очередь как Данила из знаменитой дилогии «Брат» Алексея Балабанова. Мало кто знает, что на счету артиста более 10 ролей. В кино он дебютировал еще школьником: будущей звезде досталась роль мальчика в конноспортивном клубе в драме «Я тебя ненавижу».

Однако прославил Бодрова фильм «Кавказский пленник», снятый его же отцом. Картина стала экранизацией знаменитого рассказа Льва Толстого, действие которого перенесли во времена Первой чеченской войны. Сергей Бордов-старший скептически относился к кумовству, однако долгое время постановщику не удавалось найти артиста на главную роль Ивана Жилина.

Так выбор пал на его собственного сына. Молодой актер выдержал экстремальные горные съемки и блестяще справился с ролью. В 1997 году картина была номинирована на главные американские кинопремии «Оскар» и «Золотой глобус».

Эту роль Бодрову дали от безысходности: по итогу получился шедевр
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press, кадр из фильма «Кавказский пленник» (1996)
Алла Новикова
Алла Новикова
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