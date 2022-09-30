Эту преступную несправедливость Буба из «Неуловимых мстителей» не простил СССР

Одессит Буба Касторский в исполнении неподражаемого Бориса Сичкина — это, безусловно, самый популярный после главных героев персонаж трилогии о неуловимых мстителях. Обаятельного хитреца, но при этом абсолютного патриота Бубу любили все с первого его появления в кадре.

Но даже эта всенародная любовь не помогла Борису Михайловичу справиться с обидой на советскую власть, когда его арестовали в самом зените славы. Актера обвинили в махинациях при продаже билетов в филармонии, где он выступал. Целый год Сичкин провел в заключении, а когда дело развалилось и его оправдали, то решил покинуть страну и начать жить заново.

В 1979 году Сичкин вместе со всей семьей уехал в США, где также снимался в кино (в том числе дважды сыграв не кого-нибудь, а самого Леонида Брежнева), давал концерты для русских эмигрантов и подрабатывал тамадой в нью-йоркских ресторанах. В Нью-Йорке он и умер, не дожив всего нескольких месяцев до своего 80-летия.