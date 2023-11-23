Эту потрясающую сцену вырезали из «Семнадцати мгновений весны»: в ней Штирлиц встретил своего сына

Картина «Семнадцать мгновений весны» вышла на экраны 50 лет назад. Режиссер Татьяна Лиознова сняла шпионскую драму, полюбившуюся миллионам зрителей. Благодаря телефильму образ разведчика Макса Отто фон Штирлица стал культовым. Мало кто знает, что из произведения был исключен ряд важных сцен.

Для поклонников картины одним из любимых является эпизод встречи Штирлица с женой. Этого душераздирающего момента не было в сценарии: сцену добавили по предложению Вячеслава Тихонова. Однако, по первоначальной задумке, в кадре должен был появиться и сын героя, который вертел в руках игрушку. Увы, отснятый эпизод не вошел в финальный монтаж.

Также планировалось, что в фильме прозвучит песня «Дороги», посвященная наследнику разведчика. Но так как мальчика исключили из сюжета, то вместе с ребенком пропал и текст песни. Правда, Лиознова все же решила оставить мелодию, ставшую «фишкой» картины.