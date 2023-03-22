Эту популярную стрижку женщинам лучше не делать: откровения парикмахера взбаламутили Сеть

Многие уверяют, что перевернутый боб — стрижка, которая подходит абсолютно всем, а женщин старшего возраста избавляет от десятка лет. Однако эксперт по наращиванию волос Николь Петти из компании Milk + Blush уверена, что делать ее женщинам серьезного возраста ни в коем случае нельзя. Ассиметричная стрижка (коротко сзади, чуть подлиннее спереди, а челка зачесана набок) визуально удлиняет шею и отвлекает внимание от морщин. В то же время, как уверена британский эксперт, она нарушает баланс и конфликтует с формой лица, а потому может старить.

Ее откровения смутили пользователей в Сети. Они тут же нашли множество примеров с дамами Голливуда, которые носят эту стрижку без каких бы то ни было последствий для своего «визуального» возраста.

Вместо перевернутого боба Петти советует обратить внимание на стрижку пикси (короткие волосы на висках и затылке, чуть длиннее на макушке). Она, по ее убеждению, отлично обрамляет лицо и гарантированно придает лицу более молодой и свежий вид. Кроме того, такая стрижка поможет подчеркнуть черты лица, убрать лишний объем с густых волос и добавить его тонким или редеющим волосам.