Эту пикантную сцену с Куравлевым и панночкой вырезали из «Вия»: не для советских глаз
Эпизод показался слишком провокационным.
Советская экранизация фильма «Вий» создавалась под большим давлением цензоров. Идею перенести текст Николая Гоголя на большие экраны долго вынашивал глава «Мосфильма» Иван Пырьев. Но времени на личную работу над картиной у него не было. Тогда Пырьев перепоручил это дело молодым коллегам, студентам Константину Ершову и Георгию Кропачеву.
В оригинальной версии фильм должен был обладать множеством спорных и довольно откровенных эпизодов. Так, в одной из сцен Куравлев должен был сливаться с панночкой в исполнении Варлей в интимных объятиях в воздухе. Этот момент придавал произведению Гоголя особый колорит.
Однако чиновники запретили включать подобную пикантность в фильм, посчитав, что это точно не предназначено для глаз советских граждан. Под цензуру попал и внешний облик многих героев. Например, русалки должны были появляться в кадре полуголыми. Но как только на площадке приступили к съемкам этих кадров, тут же пришел запрет сверху. Специальная комиссия наблюдала за ходом работы молодых режиссеров каждый день.