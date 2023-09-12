Эту певицу признали заменой Пугачевой: не многодетная, но тоже «с короной» на голове

Аллу Пугачеву долгие годы называли Примадонной российской эстрады. С легкой руки певицы одни молодые таланты получали огромную популярность, а других заносили в черные списки режиссеры и продюсеры. Однако у певицы и многодетной матери всегда были сильные конкурентки, которые все еще наступают ей на пятки.

Теперь же, после отъезда Пугачевой из России, на вакантное место претендует королева шансона. Речь идет о Любови Успенской. Исполнительница хитов «Карусель», «Кабриолет», «К единственному, нежному», «Пропадаю я» и «По полюшку» знает себе цену. Скандальная звезда уверена, что она достойна быть артисткой номер один в стране. Всю свою жизнь Успенская посвятила карьере, хотя могла бы обзавестись несколькими детьми, а не только дочерью Татьяной.

В одном из интервью знаменитость спросили, кто является королевой в шоу-бизнесе. Любовь Успенская, никогда не отличавшаяся скромностью, честно ответила: «Конечно, я».