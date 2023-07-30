Эту певицу облили кислотой в 90-х, и с тех пор ее вид пугает: вот какой красавицей она была

Ирина Гончарук в 90-е была известна под псевдонимом Мадам Мишель. На карьере певицы шансона поставила крест страшная трагедия. Лицо исполнительницы было изуродовано после того, как ее облили серной кислотой.

Звезда до сих пор тяжело переживает из-за случившегося. Гончарук никогда не забудет, какой красоткой была до жуткого инцидента. И с архивных фото знаменитости действительно смотрит очаровательная молодая женщина, перед которой не устоит ни один мужчина.

Жертва злоумышленников прошла через множество пластических операций, но вернуть былое очарование ей не удалось. Кроме того, она долго страдала от сильнейшей депрессии.

Со временем состояние Мадам Мишель несколько улучшилось. К тому же она наладила личную жизнь. Артистка замужем за обеспеченным мужчиной, которому родила сына и дочь. Супруг певицы принимает ее такой, какая она есть. И все же Гончарук надеется, что достижения современной пластической хирургии и косметологии помогут ей снова стать эталонной красоткой.