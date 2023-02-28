Эту певицу ненавидели в СССР: вела себя как Алла Пугачева

Алла Пугачева была ярчайшей звездой советской эстрады, несмотря на ее противоречивое поведение даже на заре карьеры. Немного раньше на сцене блистала и другая артистка, которую впоследствии сравнивали с Примадонной. Речь идет о Гелене Великановой.

Певица прославилась своими хитами «Ландыши, ландыши» и «Клен ты мой опавший». Советские чиновники ненавидели артистку и говорили, что ее творчество — это «образец пошлости», что ничего подобного не должно быть на эстраде. Но всенародная любовь к песням Великановой победила, и артистка стала звездой.

Кроме того, Гелену называли одной из самых необычных певиц в СССР. На своих концертах она устраивала шоу — так, по крайней мере, казалось публике. Певица переодевалась для каждого номера, что тогда было нонсенсом. Ее костюмы были яркими, стильными и элегантными. Кроме того, в ее образе чувствовался зарубежный дух, что особенно привлекало советских зрителей. Экзотичность Гелены объяснялась просто — у артистки было польско-литовское происхождение. Именно из-за этих ярких и неповторимых образов Великанову потом сравнивали с Аллой Пугачевой, которая тоже обожала выступать в экстравагантных нарядах.