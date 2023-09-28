Эту певицу называли главной соперницей Пугачевой: теперь на ее концерты ходят единицы

«Пробиться» в российский шоу-бизнес непросто. Индустрией правит безумная конкуренция. Долгое время Алла Пугачева была певицей № 1 в стране: одним движением она могла разрушить карьеру молодой и перспективной коллеги. Но на пятке Примадонне неизменно наступала другая яркая исполнительница.

Речь идет о Софии Ротару. Она давно не появляется на передачах и телевизионных концертах. Поклонники уверены, что звезда устала от эстрады и светского шума, поэтому много лет назад ушла на пенсию. Однако оказалось, что Ротару все же готова давать выступления, но только за кругленькую сумму.

Во время пандемии гонорары артистов заметно упали. Но София Михайловна отказалась снижать свои расценки, и теперь поток предложений иссяк. В отличие от Пугачевой, которую готовы видеть за любые деньги, раскошелиться на певицу готовы единицы, а за символические суммы София Ротару выступает исключительно для друзей.