Эту песню запретили в СССР по нелепой причине: до сих пор играет на всех дискотеках

Немецкая группа Dschinghis Khan представила один из своих главных хитов Moskau в 1979 году. Песня мгновенно стала популярной не только на родине, но и в СССР, однако со временем ее запретили и отменили все концерты коллектива.

Как оказалось, причина бойкота — это неправильный перевод. Среди граждан СССР, мало сведущих в немецком языке, начали распространяться варианты текста, в котором музыканты якобы мечтают развязать войну с Советским Союзом. Они клялись «закидать бомбами» всю страну и полностью стереть ее с лица земли.

На самом же деле композиция Moskau восхваляла столицу СССР. Все творчество Dschinghis Khan было посвящено экзотике из других стран, а в припеве песни они осыпали москвичек комплиментами и предлагали устроить многодневный праздник в честь города и его жителей.

Однако неверная версия перевода распространялась настолько быстро, что власти страны решили полностью запретить композицию. Она должна была транслироваться на Центральном телевидении, но так никогда и не вышла в эфир, а копии, которые милиция находила, например, на дискотеках, изымали. При этом публика все равно слушала зажигательный хит, и до сих пор он не теряет своей популярности.