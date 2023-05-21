Эту песню вырезали из эфиров четверть века: весь Союз знал ее наизусть

Сегодня довольно часто вспоминают о невероятном наследии советского кинематографа. Однако стоит помнить и о музыкальной индустрии, которая подарила слушателям тысячи популярных композиций. И огромный вклад в это внес Оскар Фельцман.

Талантливый композитор писал песни, которые прекрасно выдерживали испытание временем. Его творчество нравилось Юрию Гагарину, а произведение «Огонь Прометея» 50 лет находилось в капсуле времени. Не менее интересная история и у композиции «Ландыши». В советское время ее знал наизусть почти каждый гражданин.

Впрочем, песню запрещали ставить в эфир на протяжении почти 25 лет.

Все это произошло из-за того, что о ней узнали иностранные слушатели. На Западе «Ландыши» полюбили так же сильно, как и на территории союзных республик. Дзен-канал «Прикосновения» пишет, что именно тогда композицию признали «мещанской» и стали критиковать в центральных советских СМИ. Хотя граждане продолжали исполнять музыкальное произведение Оскара Фельцмана.