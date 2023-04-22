Эту песню вырезали из «12 стульев»: причина не укладывается в голове
Все дело в тексте.
Атрибутом культовых советских фильмов очень часто становились песни. Иногда герои сами их исполняли, а порой зрители просто слышали красивую мелодию. Одни из самых запоминающихся композиций были в комедиях Леонида Гайдая. Хотя талантливый режиссер все же старался не злоупотреблять ими.
Так, по задумке автора, в картине «12 стульев» должно было быть всего две песни. Однако вторая не прошла цензуру. Дело в том, что в тексте чиновники увидели критику власти и намек на непростую судьбу обычного советского человека. К примеру, фраза «пусть пока мы обходимся немногим» вполне могла задеть чувства добропорядочного работника.
Композиция про черно-белую жизнь все же была исполнена, но произошло это спустя 6 лет после выхода комедии. Тогда зрители высоко оценили музыкальное произведение.
«Отличная песня. Я еще в семидесятые годы жалела, что ее не включили в фильм», «Посчитали, что в СССР не может быть полосатой жизни. Всё радужно», — прокомментировали пользователи.