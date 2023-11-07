Эту песню сочинили после страшной трагедии: все советские дети задорно пели ее в лагерях

Добрая традиция всех пионерских лагерей собираться по вечерам у костра и петь песни оставила в памяти не одного поколения советских людей множество песен, которые исполняются и сейчас.

Атмосфера летнего детского лагеря не предполагала грусти, а потому одна из костровых песен выглядела довольно странно. «Японский журавлик» зазвучал у костров в 1980-х. Хоть пели его и пионеры, но строки песни рассказывали вовсе не детскую историю.

Спустя девять лет после атомной бомбардировки американцами японских городов Хиросима и Нагасаки девочке Садако Сасаки поставили страшный диагноз «лейкемия». Отец малышки, чтобы подбодрить любимую дочь, рассказал ей историю, согласно которой человек, сложивший из бумаги тысячу белых журавликов, мог загадать любое желание, а оно бы непременно сбылось.

Надо ли говорить, о чем мечтала Садако? Конечно, об исцелении. И она тут же стала складывать журавликов и заполнять ими больничную палату.

«”Когда я выйду к солнышку?” — спросила у врача. А жизнь горела тоненько, как на ветру свеча. И врач ответил девочке: "Когда придет весна, И тысячу журавликов ты сделаешь сама”».

Своей цели юная японка добилась довольно быстро и даже сделала на 300 журавликов больше. Но крепкая вера и надежда не помогли ей побороть болезнь. Садако Сасаки умерла в 12 лет.