Эту песню слушали в каждом доме в СССР: не поверите, но оказалась краденой

В 1969 году хит Venus группы The Shocking Blue завоевал весь мир. Особенно это песня полюбилась жителям СССР — она звучала буквально из каждого утюга. Но никто и подумать не мог, что песня-то краденая.

Несколькими годами ранее группа The Big 3 из США записала композицию под названием The Banjo Song. Если сравнивать ее с легендарной «шизгарой», то будет непросто найти хотя бы одно отличие. Они звучат одинаково, но с выводами торопиться не стоит.

Оказалось, что и этот музыкальный коллектив грешил плагиатом. Его детище слишком похоже на фолк-песню Oh! Susanna, которая была написана в далеком 1848-м.

Как бы там ни было, советским слушателям не было дела до таких нюансов. Без «шизгары» не обходилась ни одна дискотека. Да и сегодня ритмичная мелодия никого не оставляет равнодушным.