Эту песню Пьехи по-хорошему должны были запретить, но она звучала повсюду: как так вышло

Эдиту Пьеху в СССР обожали все. Продолжили обожать и в современной России. Поэтому на кое-какие весьма значимые грешки певицы закрывали глаза. Не запретили и не отменили, например, ее культовую песню «Город детства». А стоило бы. И вот почему.

Трек Green Fields известнейшей американской группы Easy Riders увидел свет в пятидесятых. Ставшую вирусной в США песню три музыканта-создателя написали для себя. Однако в 1959 году коллектив навсегда распался. Но новую прекрасную жизнь шикарной композиции дала другая группа The Brothers Four, прославив ее не только в Штатах, но и далеко за их пределами. Песню на свой лад, например, перевели и исполнили в Швеции и даже в Польше. Ссылались ли артисты на «первоисточник»? Разумеется. Но вернемся к Пьехе.

Слова культовой песни «Город детства» для артистки написал не кто иной, как Роберт Рождественский. Кто написал музыку? Вопрос скользкий и риторический. Вот почему. Описание к пластинке 1968 года гласило: автор музыки неизвестен. В 1986-м промогруппа Эдиты Станиславовны исправилась. Ну, почти. Музыку приписали перу шотландского народного творчества.

В 2001 году уже реально исправились. И тоже почти. Автором назначили Ф. Миллера (одного из трех «официальных» создателей композиции). И лишь в 2007 году в авторство наконец-то внесли всех троих, добавив к F.Miller заветные T. Gilkyson, R. Dehr. Об этом рассказали на портале «Культурология ».

Затевать постыдный суд с артисткой и ее командой задним числом, конечно, никто не стал. Однако осадочек от закулисья создания «шедевра» Пьехи и Рождественского, конечно же, остался.