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Эту песню крутили на каждой дискотеке в СССР: многие до сих пор считают, что она про куриц

25 августа 2023 20:45
Эту песню крутили на каждой дискотеке в СССР: многие до сих пор считают, что она про куриц

Но ее смысл не имеет никакого отношения к приготовлению еды.

Уровень знания английского в советское время оставлял желать лучшего. Но при этом композиции на иностранном языке все равно добирались до СССР, их даже крутили на дискотеках. Но, так как смысла никто не понимал, а найти перевод не представлялось возможным, песни додумывали, как могли.

Так, например, одну из самых известных песен Boney M. под названием Daddy Cool, выпущенную в 1976 году, в народе окрестили песней про кур. Именно слова о приготовлении домашней птицы слышалось советским людям в заводном припеве. Поэтому подпевали, как могли: «Ване! Жарит кур! Варвара жарит кур!»

На самом же деле фраза переводится, как «Папочка, клевый папочка». Текст у зажигательной композиции достаточно простой и незамысловатый. В ней поется о девушке, которая в восторге от очень клевого папочки. Стоит отметить, что под последним понимают не отца счастливицы, а какого-то классного парня.

Фото: Legion-Media, видео YouTube «Boney M.»
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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