Эту песню крутили на каждой дискотеке в СССР: многие до сих пор считают, что она про куриц

Уровень знания английского в советское время оставлял желать лучшего. Но при этом композиции на иностранном языке все равно добирались до СССР, их даже крутили на дискотеках. Но, так как смысла никто не понимал, а найти перевод не представлялось возможным, песни додумывали, как могли.

Так, например, одну из самых известных песен Boney M. под названием Daddy Cool, выпущенную в 1976 году, в народе окрестили песней про кур. Именно слова о приготовлении домашней птицы слышалось советским людям в заводном припеве. Поэтому подпевали, как могли: «Ване! Жарит кур! Варвара жарит кур!»

На самом же деле фраза переводится, как «Папочка, клевый папочка». Текст у зажигательной композиции достаточно простой и незамысловатый. В ней поется о девушке, которая в восторге от очень клевого папочки. Стоит отметить, что под последним понимают не отца счастливицы, а какого-то классного парня.