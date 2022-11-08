Эту пенсионерку назвали самой красивой бабушкой России: ее фото вызовет двоякие эмоции

Россиянка Нина прославилась на всю страну своим блогом в TikTok. В социальной сети она публикует множество видео, в которых предстает в смелых молодежных образах и делится личными историями.

По словам самой Нины, она узнала о социальной сети год назад благодаря своей внучке. Теперь она старается следить за модными тенденциями и не представляет свою жизнь без блога.

«Пытаюсь модно одеваться, быть на одной волне с молодежью», — признается Нина.

Пользователи Сети не скрывают свое удивление, когда оказываются на странице знаменитости. Они осыпают Нину комплиментами, хвалят за любовь к себе и желание жить полной жизнью, а некоторые даже признают ее самой красивой бабушкой страны.

«Красавица», «Прекрасно выглядите», «Вы очень красивая и молодежная, вот бы все бабушки были такими», — пишут фанаты.

При этом многие не скрывают, что не ожидали подобных экспериментов от россиянки ее возраста. Образ слишком модной бабушки вызывает у них в первую очередь удивление, а уже потом — восхищение.