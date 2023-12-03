Эту пасхалку в «Слове пацана» поймут лишь те, кто застал 80-е: присмотритесь к афишам
Создатели сериала передали привет понимающим зрителям.
«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал про 80-е, в котором хорошо прослеживается дух эпохи. Заметно, что продюсеры, сценаристы и режиссеры поработали на совесть.
Перестроечный быт отражен весьма точно. Только появившиеся кепки-сеточки и меховые шапки, просторная квартира интеллигенции, в которой «все есть» и тесные серые хрущевки, заметенные снегом — все это знакомо, понятно и узнаваемо.
Создатели сериала передали привет тем, кто родился в СССР и застал 80-е лично. В эпизоде с кинотеатром спрятана пасхалка. Но поймут ее только свидетели эпохи.
На рекламных стендах висят афиши «Ассы» и «Маленькой Веры» — знаковых перестроечных фильмов. Их премьеры состоялись в 1988 году.
Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023)