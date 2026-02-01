Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Эту пасхалку в 5-й серии «Магической битвы-3» заметили не все: в толпе затесался герой, которого не было в манге (фото)

1 февраля 2026 09:54
Помимо Хакари с Кирарой, нам представили еще одного важного персонажа.

Вчера, 29 января, вышла 5-я серия 3-го сезона «Магической битвы». В ней представили сразу двух новых героев: Хакари Киндзи, того самого третьекурсника, отстраненного из-за стычки с верхушкой, и его приятеля Кирару Хоши.

Но мелькнул там еще кое-кто. Обратите внимание на сцену, где Юдзи, получив приглашение поучаствовать в бою в клубе, которым заведует Хакари, отправляется на так называемый ринг.

Мы видим ведущего, а позади него – неистовую толпу и ... стоп, что? Да это же камео самого мангаки – Гэгэ Акутами!

Эту пасхалку в 5-й серии «Магической битвы-3» заметили не все: в толпе затесался герой, которого не было в манге (фото)

Вон тот мужчина справа в маске одноглазого кота – это и есть Акутами-сенсей. Именно такой автопортрет он рисует на всех допматериалах к манге, иллюстрациях и в соцсетях.

Что самое примечательное – в манге такого не было. Там сцена вообще ограничилась лишь двумя отдельными фреймами: на первом просто толпа без детальной прорисовки лиц, а на втором – ведущий и заштрихованный фон.

Так что появление самого создателя в сцене сражения Юдзи – эксклюзивная пасхалочка для внимательных зрителей аниме.

Фото: Кадр из аниме «Магическая битва»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
