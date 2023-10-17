Эту пару знаков Зодиака тянет друг к другу магнитом: быть вместе не судьба

Они не могут быть парой, но и притяжение преодолеть не в силах.

Иногда бывает так, что двое тянутся друг к другу, но и жить вместе не могут: постоянные конфликты и скандалы убивают отношения. Возможно, причина кроется в несовместимости по знаку зодиака. Астрологи назвали самую противоречивую пару в гороскопе: соединение огненной и водной стихий приводит к непредсказуемым последствиям.

Лев + Скорпион

Сложно найти в гороскопе более яркие и сильные знаки, чем огненный и водный. Каждый из них обладает особенным, магнетическим обаянием, которое притягивает к ним представителей противоположного пола. И Лев, и Скорпион могут похвастаться редкостной красотой, мощным внутренним стержнем и железобетонной уверенностью в себе.

В остальном уроженцы этих двух знаков абсолютно непохожи друг на друга. Лев стремится “работать на публику”, это яркий экстраверт, для которого характерны вспышки эмоций, громкий голос, активная жестикуляция. Скорпион, в свою очередь, предпочитает скрывать свои истинные чувства под ледяной маской. Только вдали от чужих глаз он позволяет себе выпустить пар.

Как говорится, “если двое краше всех в округе, как же им не думать друг о друге”.

Будучи привлекательными и эффектными, Лев и Скорпион однажды обязательно почувствуют притяжение друг к другу. Между ними возможна сильная страсть, однако, по мнению астрологов, продлится она недолго - находиться рядом этим двум знакам очень тяжело.

Корень всех бед кроется в стремлении Льва и Скорпиона властвовать, в том числе в личных взаимоотношениях. Когда первоначальный пыл пройдет, представители этих знаков начнут соперничать за главенство в паре. Каждому из них хочется перетянуть одеяло на себя, стать единственным лидером.

Оба знака очень требовательны к своей второй половинке.

Лев, например, категорически не переносит критики из уст партнера. А Скорпион как раз нет-нет да ужалит избранника. Огненный знак привык к тому, что окружающие скрывают от него горькую истину, а слышать ее из уст водного не хочет.

В свою очередь, Скорпион будет в ярости, если общительный Лев заставит его ревновать. Представителям огненной стихии как воздух необходимы комплименты, флирт, заигрывания, потому что они возвышают его в собственных глазах. Ревнивец-Скорпион вряд ли сможет долго терпеть эти привычки.

Поэтому, увы, как говорят астрологи, огненному и водному знаку не судьба быть вместе.

Несмотря на всепоглощающую страсть, которую они испытывают друг к другу в самом начале отношений, рано или поздно сильный характер Льва и Скорпиона даст о себе знать. Им тяжело будет расстаться, но находиться рядом эти знаки тоже не могут, поскольку не могут прийти к общему знаменателю.