Эту пару с позором выгнали из «Дома-2», а теперь они поженились: даже тюрьма не разлучила их

Сергей Сичкар и Валерия Шимасюк пытались обвести всех вокруг пальца. Яркие участники «Дома-2» закрутили роман, но многие чувствовали, что дело тут нечисто.

Зрители и другие звезды скандальной телестройки начали догадываться, что возлюбленные были знакомы еще до того, как попали на проект. Сичкар и Шимасюк это отрицали, но их обман все же вышел наружу. После этого пару со скандалом выгнали из шоу.

Возлюбленные недолго горевали по этому поводу и решили пожениться. Их пышную свадьбу теперь горячо обсуждают интернет-пользователи. Вспомнили в Сети и про бурное прошлое жениха, которое навсегда оставило отпечаток на его репутации.

В 2015 году Сичкар был приговорен к трем годам лишения свободы. Его признали виновным в продаже на черном рынке угнанных автомобилей. Как вышел из тюрьмы, Сергей поспешил начать все с чистого листа. Валерия же смогла закрыть глаза на этот эпизод из жизни возлюбленного — даже тюрьма не смогла их разлучить.