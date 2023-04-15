Эту панночку боялись даже режиссеры: взгляните, кого изгнали из «Вия» в разгар съемок

Ужастик «Вий» по повести Гоголя леденил кровь всех советских граждан. Больше всего зрителей пугала зловещая панночка, которая три ночи подряд охотилась за душой несчастного Хомы Брута.

Роль ведьмы исполнила Наталья Варлей. Но изначально героиню играла другая актриса Александра Завьялова. Она известна многим по сериалу «Тени исчезают в полдень», где артистка предстала в образе мрачной и фанатичной Пистимеи. Нет сомнений, что у нее получилась бы идеальная панночка с холодным лицом и горящими глазами. Завьялову уже начали снимать в «Вие», но прямо в разгар съемок актрису уволили.

До сих пор непонятно, в чем крылась точная причина ее отстранения от съемок. Но многие уверены, что виной всему стал роман Завьяловой с иностранцем. По слухам, Александра Семеновна крутила любовь с американским дипломатом. Режиссеры «Вия» испугались, что из-за интрижки актрисы фильм запретят к показу, и срочно нашли Завьяловой замену в виде Варлей.

Кстати, звезду сериала «Тени исчезают в полдень» все-таки можно увидеть в «Вие». Актриса промелькнула в сцене, где отец прощается с панночкой. Если присмотреться, то можно отчетливо увидеть лицо Завьяловой.