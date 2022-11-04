Эту отсылку в «Бриллиантовой руке» никто не увидел: она была очевидной

У фильма есть связь с другой известной комедией.

Фильм «Бриллиантовая рука» вышел на экраны более 50 лет назад. Казалось бы, за это время ленту можно было изучить вдоль и поперек, но есть как минимум один любопытный факт, который не заметили зрители.

В картине засветились такие известные актеры, как Андрей Миронов и Анатолий Папанов. Оба построили успешную карьеру и, что любопытно, часто снимались вместе. В «Бриллиантовой руке» артисты воплотили напарников.

Миронову отошла роль Геши Козодоева, а Папанов сыграл его напарника — Лелика. Во взаимоотношениях этих героев есть отсылка к другому популярному фильму, режиссером которого является Эльдар Рязанов, — «Берегись автомобиля».

Здесь актеры сыграли родственников: Миронов стал Димой Семицветовым, а Папанов выступил в качестве его тестя — Семена Васильевича. По сюжету он то и дело руководил своим зятем. Такими же замашками отличался и Лелик в комедии Леонида Гайдая.