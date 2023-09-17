Эту несостыковку в «Битве экстрасенсов» зрители не замечали как завороженные

Интерес к «Битве экстрасенсов» все еще не угасает. Телепрограмма вышла в эфир в далеком 2007 году и с тех пор не сдает позиций. Зрителям уже который сезон рассказывают душераздирающие истории убийств и исчезновений, которые расследуют люди с экстрасенсорными способностями. Но ведьм и колдунов вывел на чистую воду Борис Соболев.

Известный документалист снял о программе разоблачающий фильм. Соболев рассказал, каким образом происходит подлог. В передачу обращаются наивные люди, с близкими которых произошла беда. На место выезжает съемочная группа, которая выясняет все детали произошедшего: опрашивает соседей, мониторит соцсети, выясняет подробности у лечащего врача и участкового.

Полученную информацию передают актеру, который изображает ясновидца. Так экстрасенс убеждает в своем даре и героев телешоу, и зрителей, а программа получает высокие рейтинги благодаря чужим страданиям. Позже бедные люди понимают, что их обманули, и после этого отказываются общаться с журналистами.