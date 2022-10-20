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Эту непристойную пасхалку в «Смешариках» не замечали 18 лет: смутит кого угодно

20 октября 2022 06:00
Эту непристойную пасхалку в «Смешариках» не замечали 18 лет: смутит кого угодно

Зрители не смогли скрыть свое удивление, когда узнали правду.

Мультсериал «Смешарики» долгие годы приковывает внимание как детей, так и взрослых. При этом далеко не все зрители успевают заметить многочисленные пасхалки, которые авторы включают в сюжет. Некоторые из них оказываются весьма пикантными.

Так, в нескольких сериях можно заметить семейные трусы с прожженной дыркой в виде утюга, которые появляются то у одного героя, то у другого. Поклонники долгое время гадали, откуда же взялось нижнее белье, но авторы сценария не давали им никаких намеков. Пока однажды не показали историю их происхождения.

Эту непристойную пасхалку в «Смешариках» не замечали 18 лет: смутит кого угодно

Как оказалось, белье появилось в мире смешариков вместе с ученым Гусением. Он прибыл к любимым героям с другой планеты, а когда улетал, то панталоны выпали из его звездолета. Их подобрала Совунья и решила бережно сохранить, а потом они начали переходить к другим героям: их можно увидеть в доме Кар-Карыча и, например, на них регулярно натыкается Ежик.

Пользователи Сети не скрывали, что такое объяснение оставило у них еще больше вопросов. Многие с недоумением отнеслись к тому, что Совунья решила беречь чье-то нижнее белье. Другие же увидели в этом намек на влюбленность героини в инопланетного ученого.

Фото: Кадр из мультфильма «Смешарики», 2004
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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