Эту модель называют русской Ким Кардашьян: по фото сразу ясно почему

Свое прозвище русская Ким Кардашьян — модель Анастасия Квитко — получила неспроста. Ее визитная карточка — впечатляющих размеров бюст и ягодицы. Только в социальных сетях за фотосессиями пышногрудой манекенщицы следят более 12 млн подписчиков.

Формы 28-летней модели поражают воображение. Огромные, словно арбузы, груди сводят с ума мужскую часть ее аудитории и приводят в ужас женскую. Чтобы подчеркнуть пышные достоинства, которым позавидует и Памела Андерсон, девушка облачилась в полупрозрачный топ бледно-желтого цвета. Провокационно тонкая ткань позволяет рассмотреть бюст в мельчайших деталях. Отдельного внимания заслуживают огромные ягодицы, контрастирующие с осиной талией Квитко.