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Эту модель называют русской Ким Кардашьян: по фото сразу ясно почему

6 апреля 2023 11:45
Эту модель называют русской Ким Кардашьян: по фото сразу ясно почему

Эти части тела помогают девушке зарабатывать.

Свое прозвище русская Ким Кардашьян — модель Анастасия Квитко — получила неспроста. Ее визитная карточка — впечатляющих размеров бюст и ягодицы. Только в социальных сетях за фотосессиями пышногрудой манекенщицы следят более 12 млн подписчиков.

Формы 28-летней модели поражают воображение. Огромные, словно арбузы, груди сводят с ума мужскую часть ее аудитории и приводят в ужас женскую. Чтобы подчеркнуть пышные достоинства, которым позавидует и Памела Андерсон, девушка облачилась в полупрозрачный топ бледно-желтого цвета. Провокационно тонкая ткань позволяет рассмотреть бюст в мельчайших деталях. Отдельного внимания заслуживают огромные ягодицы, контрастирующие с осиной талией Квитко. Эту модель называют русской Ким Кардашьян: по фото сразу ясно почему

«Такая шикарная», «Милая детка», «Драгоценная и божественная принцесса», — такие комментарии оставляют в ее личном блоге фанаты.

Фото: Global Look Press, соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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