Эту модель из России называют новой Шейк и Водяновой: от красоты кружится голова

В свое время манекенщицы из России покорили мировой подиум. О славе Натальи Водяновой, Наташи Поли, Саши Лусс и Ирины Шейк мечтают миллионы девушек. Реальный шанс всколыхнуть модельный мир появился у Аллы Брулетовой. Уроженка города Иваново снялась в вирусной рекламе и покорила Сеть.

Девушка пикантно шептала названия брендов для пиар-кампании Bentley и стала интернет-мемом. Но пока многие смеялись над очаровательной блондинкой, постукивавшей пальцами по капоту автомобиля, привлекательной барышне стали поступать многочисленные предложения о работе на известные компании.

Рост Брулетовой составляет всего 159 сантиметров, однако сегодня такие параметры не помеха для карьеры на подиуме. Кукольная внешность россиянки сделала ее невероятно популярной. То, как 24-летняя Алла распорядится со свалившейся на нее славой, зависит только от самой модели.