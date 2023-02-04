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Эту мать семерых детей путают с дочками: сложно сдержать восторг при виде 47-летней красотки

4 февраля 2023 15:45
Эту мать семерых детей путают с дочками: сложно сдержать восторг при виде 47-летней красотки

Женщины мечтают узнать ее секрет молодости.

Увидев фото или видео Джессики Энслоу, можно предположить, что этой красавице максимум 30 лет. Но на самом деле блогерше уже 47 лет, и у нее есть семь прекрасных детей.

Снимая видео со своими дочками, женщина вызывает у пользователей восторг и одновременно зависть. Некоторые признаются, что приняли маму за одну из сестер. В то время как другие не скрывают зависти и пытаются разузнать секрет молодости.

Джессика не стала мучить подписчиков и поделилась своим рецептом красоты.

Она трижды в неделю занимается фитнес-зале и всегда строго следит за своим питанием, исключая вредные перекусы и избегая пищу с большим содержанием углеводов и жиров.

Эту мать семерых детей путают с дочками: сложно сдержать восторг при виде 47-летней красотки

Благодаря такому образу жизни американке удается поддерживать свою спортивную фигуру. А внешность многодетной мамы приводит пользователей в настоящий восторг. У брюнетки шикарные густые волосы, четкий овал лица и выразительный карие глаза.

Эту мать семерых детей путают с дочками: сложно сдержать восторг при виде 47-летней красотки
Фото: соцсети, Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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