Эту мать семерых детей путают с дочками: сложно сдержать восторг при виде 47-летней красотки

Увидев фото или видео Джессики Энслоу, можно предположить, что этой красавице максимум 30 лет. Но на самом деле блогерше уже 47 лет, и у нее есть семь прекрасных детей.

Снимая видео со своими дочками, женщина вызывает у пользователей восторг и одновременно зависть. Некоторые признаются, что приняли маму за одну из сестер. В то время как другие не скрывают зависти и пытаются разузнать секрет молодости.

Джессика не стала мучить подписчиков и поделилась своим рецептом красоты.

Она трижды в неделю занимается фитнес-зале и всегда строго следит за своим питанием, исключая вредные перекусы и избегая пищу с большим содержанием углеводов и жиров.

Благодаря такому образу жизни американке удается поддерживать свою спортивную фигуру. А внешность многодетной мамы приводит пользователей в настоящий восторг. У брюнетки шикарные густые волосы, четкий овал лица и выразительный карие глаза.