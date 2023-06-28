Эту летнюю обувь носят только провинциалки: одна такая «позорная» пара есть у каждой второй

Столичные модницы всегда узнают провинциалку по обуви. Многие жительницы регионов грешат тем, что выбирают модели, которые давным-давно устарели.

Например, кроссовки, нарядные, словно новогодняя елка. Обилие украшений на спортивной обуви было актуальным 10 лет назад, а сегодня лучше отдавать предпочтение лаконичным моделям без неуместных деталей.

Другим ярким примером провинциального дурновкусия стали лакированные лодочки — и чем выше каблук, тем лучше. Выходить из дома при полном параде, даже если отправляешься в близлежащую булочную, принято разве что в маленьких городках, где все друг друга знают. Но туфли на шпильке непрактичны и неудобны. Изящная обувь на низком ходу станет более выигрышным вариантом.

Также жительницы провинции не прочь подчеркнуть свой социальный статус, выбирая обувь с логотипом бренда. Вот только это уже антитренд. Сюда же можно отнести босоножки на соломенной платформе и меховые тапочки. Дабы избежать позора, эти странные модели лучше исключить из своего гардероба.