Эту культовую криминальную драму Стивен Спилберг назвал лучшим фильмом в истории — свою актуальность картина сохранит еще долго

2 сентября 2025 17:38
Культовая классика стала самой жестокой критикой идеи об Американской Мечте.

Создатель огромного количества самых известных блокбастеров, Стивен Спилберг по праву считается одним из величайших режиссеров в истории кино — он же, однако, не стесняется то и дело хвалить своих коллег по цеху.

Спилберг не раз служил вдохновением для других культовых личностей как, например, Квентин Тарантино, но сам он вот уже несколько десятилетий подряд остается под впечатлением от масштабов криминальной драмы, которую чуть ли не все критики называют лучшим фильмом в истории кино.

К слову, именно эта картина, ставшая самым настоящим американским шедевром, критикует свою собственную страну как никто другой.

Стивен Спилберг не знает фильма лучше, чем «Крестный отец»

Снятый по мотивам романа Марио Пьюзо, фильм Фрэнсиса Форда Копполы стал редким примером того, как адаптация смогла превзойти не только первоисточник, но и вообще все предыдущие фильмы жанра гангстерского кино.

Стивен Спилберг стал одним из бесчисленного количества деятелей индустрии, кто в очередной раз назвал «Крестного отца» величайшим событием в истории кино последних десятилетий, упомянув, что картина в целом поделила американский кинематограф на «до» и «после», а еще вдохновила огромное количество режиссеров на создание будущих культовых криминальных драм.

«Крестный отец» создавался как критика социального уклада в США, а не просто очередная история о гангстерах

Кадр из фильма «Крестный отец»

Фокусируя свое внимание на главе семьи, который прошел длинный путь от самого просто иммигранта итальянского происхождения до чуть ли не самого опасного мафиози в американской истории, «Крестный отец» показывает, как далеко может зайти жажда наживы и как она же может породить целую коррупционную систему.

Сам Коппола когда-то признавался, что всегда видел свой фильм не как очередное повествование о кучке гангстеров, а именно как трагическую историю властной семьи, в которой жестокость и насилие представляют собой нескончаемый замкнутый круг.

Спустя несколько десятилетий «Крестный отец» остается лучшим примером того, как амбиции и участие в криминальных миссиях могут разрушить все моральные устои и привести к краху целого семейства.

Кстати, когда-то Коппола совсем не хотел иметь дел с «Крестным отцом» и почти отказался снимать культовую картину — о том, почему в итоге режиссер передумал, можно почитать здесь.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
