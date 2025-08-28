Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes

Тогда культовой писатель не верил, что в том году увидит что-то лучшее, чем этот сериал.

Даже для тех, кто не сильно интересуется творчеством Стивена Кинга, уже давно не секрет, что писатель увлечен не только литературой, но и миром кино и телевидения. Так, сам Кинг далеко не один раз принимал непосредственное участив в разработке собственных адаптаций, а еще несколько раз снимался в небольшой роли и в других проектах, так что в его статусе эксперта точно можно не сомневаться.

Собственно, поэтому фанаты Кинга с нетерпением ждут очередной рекомендации, которая оставила след в душе мастера жанра хоррор — одним из таких сериалов стала криминальная драма пятилетней давности, которую сам писатель назвал одним из лучших релизов 2020 года.

Стивен Кинг назвал «НольНольНоль» лучшим — и очень пугающим — шоу 2020 года

Итальянский сериал, снятый по мотивам одноименного романа Роберто Савиано, впервые показали на Венецианском кинофестивале в 2019 году, а весной следующего года он вышел на Prime Video. Сам Стивен Кинг, к слову, успел оценить «НольНольНоль» практически сразу после его выхода на экраны в марте, написав в своих социальных сетях, что вряд ли посмотрит что-то настолько же масштабное в течение того года.

Кроме того, Кинг назвал сериал ужасающим, эпичным и пробирающим до костей, а также похвалил игру основного актерского состава. В целом, и критики, и зрители с писателем вполне согласны — спустя пять лет после релиза у «НольНольНоль» держатся рейтинги в 94% и 91% «свежести» на Rotten Tomatoes.

«НольНольНоль» — один из самых захватывающих мини-сериалов последних лет

Учитывая то, что второго сезона у сериала так и не случилось, фанаты «НольНольНоль» вынуждены из раза в раз пересматривать первые восемь эпизодов, которые, как и обещали некоторые критики, не оставляют зрителя даже после окончания титров.

В центре сюжета — калабрийская мафиозная организация, глава которой дон Мино скрывается в подземном бункере. Когда он решает заказать партию наркотиков на 900 миллионов евро, его жизнь разом попадает под еще большую угрозу — все потому, что внук дона Мино, ненавидящий его, замышляет предательство.

Кстати, Стивен Кинг остался в восторге и от уже культового сериала от HBO с Кейт Уинслет — почитать о том, за что писатель хвалил хитовую драму, можно здесь.