Эту красавицу в СССР ненавидел каждый: причина повергнет в шок

Нередко случается так, что актеры и актрисы, сыгравшие отрицательные роли в кино, становятся жертвами своих образов. Это случилось с Ольгой Сошниковой, которая прославилась после выхода картины «Семнадцать мгновений весны».

Актриса могла стать настоящей звездой советского кино, ведь она обладала не только талантом, но и потрясающей внешностью. Молодая Сошникова могла похвастаться роскошными светлыми волосами, миловидным лицом и благородным образом.

Но камнем преткновения стала ее роковая роль в картине Татьяны Лиозновой, где Ольга Ильинична сыграла Барбару Крайн. Ее героиня пыталась выведать тайны у радистки Кэт и приказывала ей положить ребенка у раскрытого окна.

После выхода вышеупомянутой картины Сошникову стали узнавать на улицах. Вот только эта слава оказалась очень спорной и нежелательной. На актрису смотрели с неприкрытой ненавистью, а однажды незнакомец накинулся на нее с кулаками и криками. Вскоре Ольга Ильинична перестала сниматься в кино. И это досадно, ведь если бы не злосчастная роль жестокой Крайн, то актриса могла бы реализовать свой талант.

Сегодня 77-летняя Сошникова живет в Москве и уже давно воспитывает внуков. Об уходе из кино актриса не жалеет.