Эту комедию в СССР постарались забыть: постыдную причину найдет самый внимательный

Сегодня о фильме мало кто вспомнит.

Советская комедия, выпущенная в 1969 году, снята специально для показа в праздничную ночь 31 декабря. Фильм называется «Новогоднее похищение». Он собрал целую плеяду замечательных актеров, однако по какой-то причине остался практически незамеченным.

Сюжет довольно прост. Пожарная часть готовится отмечать Новый год, но у них возникает проблема — никто не организовал концерт. Тогда трое энтузиастов решают похитить настоящих артистов на свой праздник.

В картине снялись Савелий Крамаров, Михаил Пуговкин, Рина Зеленая, Леонид Каневский, Муслим Магомаев и другие именитые звезды советского кино и эстрады. Но что не так с этим фильмом?

Один из пользователей Сети отметил, что «Новогоднее похищение» «нашпиговано» кадрами из других фильмов. Есть момент с Софи Лорен, взятый из итальянской ленты «Вчера, сегодня, завтра». По всей видимости, создатели не учли авторские права. Второй украденный эпизод — короткая сцена из «Карнавальной ночи» Рязанова, где к Дому культуры подъезжают автомобили.

Возможно, такой подход режиссера и привел фильм к забвению. На фоне «Иронии судьбы» и «Чародеев» эта картина откровенно проигрывала.