Эту комедию Учитель называл «не представляющей ценности»: по факту — стала культовой и превзошла 95% его фильмов

Вот так культовый режиссер и большинство его коллег ошиблись.

Когда «ДМБ» вышел в 2000 году, его почти сразу назвали провалом. Критики хмурились, режиссеры морщились, а часть съемочной группы стеснялась ставить свои имена в титры.

Сергей Жигунов даже предлагал «размонтировать всё и доснять финал заново», а Алексей Учитель публично говорил, что никакой кинематографической ценности у фильма нет.

Но прошло больше двадцати лет — и сегодня «ДМБ» живет второй жизнью. Его пересматривают, цитируют и разбирают на мемы, а на «Кинопоиске» у него рейтинг 7,9 — цифра, которую превзошла лишь одна лента Учителя — документалка про Викторя Цоя.

Как анекдоты стали кино

Сюжет «ДМБ» построен на армейских байках и солдатских легендах. Студент Штык, работяга Бомба и игрок Пуля — троица призывников, отправляющихся служить в российскую армию конца девяностых. Иван Охлобыстин и Роман Качанов собрали анекдоты, обрамили их легкой историей, в которой армейская рутина превращается в чистое сюрреалистическое кино.

Качанову предлагали сделать из «ДМБ» набор скетчей в духе КВН, но он настоял на цельном фильме. Съемки заняли всего 18 дней, бюджет был крошечным, а актеров отбирали буквально вслепую — отсмотрели больше сотни кандидатов, прежде чем нашли Коршункова, Дужникова и Петровского.

«Товарищи призывники, надо понимать всю глубину наших глубин»

В прокате фильм прошел почти незаметно, но после выхода на кассетах стал народным. Реплики героев ушли в народ:

«Жизнь без армии — это всё равно что любовь в резинке. Движение есть, прогресса нет».

«В человеке всё должно быть прекрасно: погоны, кокарда, исподнее».

«Военный — это не профессия. Это половая ориентация».

Фанаты обсуждали знаменитую сцену с «сусликом» и импровизацию Сергея Арцибашева, сыгравшего легендарного пьяного прапорщика. Почти каждый, кто служил, говорил:

«Это точно мой командир взвода!»

От провала к культовости

На «Кинотавре» фильм получил приз ФИПРЕССИ — и это только подогрело споры. Учитель язвил про «любовь критиков к грубому солдатскому юмору», коллеги недоумевали, как можно награждать «сборник анекдотов».

Но зрителям было всё равно: кассеты с фильмом расходились по общежитиям и воинским частям, сиквелы школьники тайком от родителей смотрели ночами, а сцены из оригинала цитировали вслух.

Сегодня «ДМБ» называют культовым не потому, что это шедевр операторской мысли или сложная драма. Его ценят за атмосферу времени, за чувство безысходного веселья конца девяностых и за афоризмы, которые вошли в наш обиход.

«Триста тридцать пять»: фраза прапора из «ДМБ» — это шутка, которую поймут лишь те, кто знает УК РФ.